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Ykp’den Dışişleri Bakanı Özersay’a Eleştiri

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, ada etrafında doğal gaz arama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

Ykp’den Dışişleri Bakanı Özersay’a Eleştiri

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, ada etrafında doğal gaz arama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:19
Ykp’den Dışişleri Bakanı Özersay’a Eleştiri

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, ada etrafında doğal gaz arama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

Durduran, Özersay’ın Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin ada etrafında araştırma başlaması konusunda söylediği “denge kuruldu” ifadesine atıfta bulunarak, “Yani Kıbrıs’ın içinde birbirimize girdiğimizi müjdeledi! Malum bir lafı da ‘masada olacaksınız yoksa menüde olursunuz’dur, ya kavgaya devam ya da masada meze olmak kaderimizmiş” ifadelerini kullandı.

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Kudret Özersay’ın “hukuk ve barışçı çözüm arayışı” ifadelerini kullanmadığını da iddia eden Alpay Durduran “Halkımıza barış içinde refah için çalışma yerine saldırganlarla denge kurup didişmek mi düştü?” diye sordu.

Durduran, Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya, Mısır, İsrail, Yunanistan, Suriye ve Lübnan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne hak verdiğini, Türkiye’nin ise hepsini haksız ve düşmanca tavır içinde olmakla suçladığını savundu.

(ID/ÖK)
 

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