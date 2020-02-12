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Ykp, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Yönelik Tavrını Açıkladı, “ortak Mücadele” Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 12 Şubat 20 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik parti meclisinde alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak, seçimde, 8 maddede özetlenen ilkeler çerçevesinde hareket edenlere yardımcı olacağını, onlarla iş birliği yapacağını ve destekleyeceğini açıkladı.

Ykp, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Yönelik Tavrını Açıkladı, “ortak Mücadele” Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 12 Şubat 20 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik parti meclisinde alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak, seçimde, 8 maddede özetlenen ilkeler çerçevesinde hareket edenlere yardımcı olacağını, onlarla iş birliği yapacağını ve destekleyeceğini açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:54
Ykp, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Yönelik Tavrını Açıkladı, “ortak Mücadele” Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 12 Şubat 20 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik parti meclisinde alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak, seçimde, 8 maddede özetlenen ilkeler çerçevesinde hareket edenlere yardımcı olacağını, onlarla iş birliği yapacağını ve destekleyeceğini açıkladı.

YKP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Kıbrıslı Türk solunun demokratların, barış talebi olanların örgütlenme kapasitesi, halkın beklentileri ve Kıbrıs sorununun acil çözümü için ortak bir mücadelenin oluşturulması gereğinden hareket ettiği kaydedildi.

YKP’den yapılan açıklamada, Parti Meclisi’nin 10 Şubat’taki toplantısında “Seçimlerde tavır ne olmalı?” başlığı altında oy birliğiyle aldığı kararlara yer verildi.

“ACİL ÇÖZÜM İÇİN ORTAK MÜCADELE”

Açıklamada, “Her seçimi kendi koşulları içerisinde değerlendiren YKP, Kıbrıslı Türk solunun demokratların, barış talebi olanların örgütlenme kapasitesi, halkın beklentileri ve Kıbrıs sorununun acil çözümü için ortak bir mücadelenin oluşturulması gereğinden hareket eder” denildi.

“KAMUSAL HİZMETLER ÇÖKTÜ”

Açıklamada, AKP eleştirilerek, Tayyip Erdoğan ve AKP’nin zamana oynayıp Kıbrıs’ı koz olarak kullanmaya devam ettiği iddia edildi ve “Yeni verilen vatandaşlıklarla ve cemaat destekli sermayenin finansal gücüyle daha çok sayıda seçmen, işaret edilen oluşumlara oy vermeye yönlendirilirken Türkiye siyasal iktidarının adanın kuzeyindeki Sünni-İslamcı hegemonyası pekiştirilmektedir” denildi.

Açıklamada, ülkede yıllar itibarı ile taşınan nüfus ile tüm kamusal hizmetlerin çöktüğü, belli bir nüfus kapasitesine göre inşa edilen okullar, hastaneler, alt yapı ve yolların bu nüfusu taşıyamaz hale geldiği kaydedildi.

YKP’nin seçim sürecine yönelik değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

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“BM Genel Sekreteri Guterres’in de açıkladığı gibi, Kıbrıs’ta günümüze kadar varılan mutabakatlar da göstermektedir ki masada yalnızca federal çözüm konuşulmaktadır. Bu nedenle YKP sol bir parti olarak, Kıbrıs sorununda kısa dönemde federal bir Kıbrıs, uzun dönemde sosyalist ortak yurt lehine bir çözümün önemine vurgu yapar. YKP, garantörlüğün kaldırılacağı, yeni bir iç güvenlik sisteminin kurulacağı, duvarlarla, tel örgülerle çevrilmiş değil kağıt üzerinde idari sınırı olan iki bölgeli, etnik ayrımları derinleştirmeyen anlayışı, çok kültürlülüğü, yurttaşlık temelli demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ön plana çıkaran, sayısal değil siyasal eşitlik temelinde iki toplumlu federal devlete giderken Guterres Belgesi temelinde bir çerçeve antlaşmasının imzalanmasının çözüm sürecine yapacağı katkının altını çizer… Nihai bir çözüme ulaşıncaya kadar mutabakata varılacak ara antlaşmalarla Kıbrıslıların yaşamını kolaylaştırıcı yeni geçiş noktaları, asker çekilmesi, ortak araç sigortası gibi güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için de mücadelenin önemine vurgu yapar”

Açıklamada, iki devletli çözüm alternatifinin BM gündeminde olmadığı ve “iki devletliliği savunan adayların adanın taksiminden ve Türkiye’ye bağlanmasından başka bir amaca hizmet etmediği” ileri sürülerek, bunu savunan adaylara oy verilmemesi çağrısında bulunuldu.

“YKP, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının, adadaki çözümsüzlüğün suçunu karşı tarafa yükleme bahanesine ve savaş gerilimini artıran demeçlere dönüştürülmesine karşı çıkar” denilen açıklamada, doğal gaz haklarının uluslararası hukuka ve komşu devletlerin haklarına uygun çözüme destek belirtildi.

NÜFUS SAYIMI TALEBİ

YKP açıklamasında nüfus ve insan envanteri üzerine açıklama ve uluslararası gözlemciler nezdinde nüfus sayımı yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, YKP’nin seçimlere yönelik önceki tavırlarına işaret edilerek, “Bugün yeni bir aşama içindeyiz. YKP, ortak yurdumuza barışın gelmesi ve etnik değil, Kıbrıs yurttaşlığı kimliği ile hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, demokratik laik bir yaşam için birlikte mücadele etmenin zorunlu olduğu bu sürecin gerçekleri ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizer.” denildi.

Kıbrıs’ta çözüme ancak tüm Kıbrıslıların kolektif mücadele ve dayanışması ile ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, “YKP, halkın katılmadığı, sahip çıkmadığı ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilmediği bir çözüm sürecinde hem çözümün hem de barışın kalıcılığına inanmaz. Çözüm sürecinin gücünü ve yetkisini halktan almasına, toplum liderlerinin de halkla birlikte çözüme hazırlanması gerektiğine inanır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan tespitlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, “YKP, Türkiye iktidarına ve yerli işbirlikçilerine karşı herkesi taraf olmaya çağırır”  ifadelerine yer verildi.

YKP açıklamasında bu ilkeler çerçevesinde hareket edenlere yardımcı olunacağı, iş birliği yapılacağı ve destekleneceği belirtildi.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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