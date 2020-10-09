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Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi seçim sürecini değerlendirdi; belirlediği ilkeler çerçevesinde hareket eden adaylarla iş birliği yapacağını ve destekleyeceğini açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 16:08
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
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Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi seçim sürecini değerlendirdi; belirlediği ilkeler çerçevesinde hareket eden adaylarla iş birliği yapacağını ve destekleyeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili YKP’den yapılan açıklamada “YKP sol bir parti olarak, Kıbrıs sorununda kısa dönemde federal bir Kıbrıs, uzun dönemde sosyalist ortak yurt lehine bir çözümün önemine vurgu yapar” denildi.
“YKP, garantörlüğün kaldırılacağı, yeni bir iç güvenlik sisteminin kurulacağı, duvarlarla, tel örgülerle çevrilmiş değil kâğıt üzerinde idari sınırı olan iki bölgeli, etnik ayrımları derinleştirmeyen anlayışı, çok kültürlülüğü, yurttaşlık temelli demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ön plana çıkaran, sayısal değil siyasal eşitlik temelinde iki toplumlu federal devlete giderken Guterres Belgesi temelinde bir çerçeve antlaşmasının imzalanmasının çözüm sürecine yapacağı katkının altını çizer” şeklinde süren açıklamada, nihai bir çözüme ulaşıncaya kadar mutabakata varılacak ara antlaşmalarla Kıbrıslıların yaşamını kolaylaştırıcı yeni geçiş noktaları, asker çekilmesi, ortak araç sigortası gibi güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için de mücadelenin önemli olduğu kaydedildi.
Açıklamada halk, iki devletli çözüm alternatifini savunan adaylara destek vermemeye çağırıldı.  
“YKP, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının, adadaki çözümsüzlüğün suçunu karşı tarafa yükleme bahanesine ve savaş gerilimini artıran demeçlere dönüştürülmesine karşı çıkar” denilen açıklamada “YKP doğal gaz haklarının uluslararası hukuka ve komşu devletlerin haklarına uygun çözümünü destekler, ekolojik felakete neden olmayacak, çevresel olarak da sürdürülebilir bir üretim ve paylaşım modelini savunur” ifadelerine yer verildi. 

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“Nüfus ve insan envanteri” üzerine açıklama talep edilen açıklamada “toplum mühendisliğine karşı mücadele edilmesi” de istendi. 
Açıklamada “YKP, ortak yurdumuza barışın gelmesi ve etnik değil, Kıbrıs yurttaşlığı kimliği ile hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, demokratik laik bir yaşam için birlikte mücadele etmenin zorunlu olduğu bu sürecin gerçekleri ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizer” ifadeleri kullanıldı.
“Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının devamı tehlike altındadır” denilen açıklamada, “YKP, Kıbrıs’ta çözüme ancak ve ancak tüm Kıbrıslıların kolektif mücadele ve dayanışması ile ulaşılabileceğine vurgu yapar. YKP, halkın katılmadığı, sahip çıkmadığı ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilmediği bir çözüm sürecinde hem çözümün hem de barışın kalıcılığına inanmaz. Çözüm sürecinin gücünü ve yetkisini halktan almasına, toplum liderlerinin de halkla birlikte çözüme hazırlanması gerektiğine inanır” ifadelerine yer verildi. 
Kıbrıslıların, Türkiye ve Yunanistan halklarıyla dayanışması gerektiği dile getirilen açıklamada “YKP, yukardaki ilkeler çerçevesinde hareket edenlere yardımcı olacak, onlarla iş birliği yapacak ve destekleyecektir” denildi.
(DOĞ/GÜL) 
 

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