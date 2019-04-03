Ykp, Ap Seçimlerinde Sandığa Gitme Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme hakkı olan herkesi oy kullanmaya çağırdı.

Kanatlı, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde seçme hakkı olan herkesi, etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosu’ndaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak oy vermeye çağırdı.

Avrupa Birliği müktesebatının Kuzey Kıbrıs’ta askıda olmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin pek çok AB yurttaşlık hakkından yararlanıldığına işaret eden Kanatlı, Kuzey Kıbrıs’taki rejimin bundan rahatsız olduğunu ve AB yurttaşlığını unutturmak için ayrı devlet olgusunu milliyetçi nutuklarla servis ettiğini iddia etti.

Kanatlı, AP seçimlerinde yer alacak Avrupa Sol Partisinin emekten yana, hak ve özgürlüklerden yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir parti olduğunu söyledi.

(ID/FEZ)

