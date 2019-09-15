Ykp, Adanın Tüm Yerleşim Yerlerinin Askerden Arındırılmasını Talep Etti

Lefkoşa, 15 Eylül 19 :Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, adadaki tüm yerleşim alanlarının hemen askerden arındırılmasını talep ederek, tüm kesimleri mücadeleye çağırdı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada cephanelik patlamasını değerlendirdi.Kanatlı, cephanelik patlaması sonrası yetkililerin askeri tesislerin sivil yaşam alanları dışına çıkarılması gerektiğine dair açıklamalarının samimi olmadığını savundu.

Lefkoşa’da hayatı rahatlatacak Dereboyu’na paralel yolun askeri birlikler yüzünden yıllardır hayata geçirilemediğini, benzer şekilde Ortaköy’deki trafik akışını rahatlatacak Zübeyde Hanım Caddesi’nin Kıbrıs Türk Alayı’nın genişlemesinden dolayı kullanılamadığını iddia eden Kanatlı, Girne’de paralel yolların askeri birlik ve tesisler nedeniyle mümkün olmadığınuı, Gazimağusa’da da denize erişimin askeri birliklerin varlığı yüzünden mümkün olmadığını savundu.

Kanatlı, YKP olarak tarafları önemli bir güven artırıcı önlem olarak, savaş koşullarını ortadan kaldırmaya davet ettiklerini belirterek, adadaki tüm yerleşim alanlarının hemen askerden arındırılmasını talep ederek tüm kesimleri mücadeleye çağırdı.

(HUR/YIL)

