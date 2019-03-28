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Ykp, “4. Solun Akdeniz Konferansı” Toplantılarına Katılıyor

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 29 - 31 Mart tarihleri arasında Beyrut’ta Avrupa Sol Partisi tarafından düzenlenecek olan 4’üncü Solun Akdeniz Konferansı’na katılıyor. YKP’yi temsilen Konferansa YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.

Ykp, “4. Solun Akdeniz Konferansı” Toplantılarına Katılıyor

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 29 - 31 Mart tarihleri arasında Beyrut’ta Avrupa Sol Partisi tarafından düzenlenecek olan 4’üncü Solun Akdeniz Konferansı’na katılıyor. YKP’yi temsilen Konferansa YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.

28 Mart 2019 Perşembe 11:54
Ykp, “4. Solun Akdeniz Konferansı” Toplantılarına Katılıyor


Lefkoşa, 28 Mart 19 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 29 - 31 Mart tarihleri arasında Beyrut’ta Avrupa Sol Partisi tarafından düzenlenecek olan 4’üncü Solun Akdeniz Konferansı’na katılıyor. YKP’yi temsilen Konferansa YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.
YKP’den yapılan açıklamaya göre Kanatlı, bugün adadan ayrılacak ve 31 Mart tarihinde adaya dönecek.
Konferans, Cuma günü, “Emperyalizme karşı direniş, Ortadoğu’da çatışmalar ve Siyasal İslam’ın rolü” başlıklı konferans ile başlayacak. Daha sonra ise “kendi kaderini tayin hakkı konusunda sol yaklaşım” başlıklı konferans ile devam edilecek.
Cumartesi “Göçmenler ve mülteciler, Akdeniz’deki anlatılar”, “kadınların mücadelesi, halkların sosyal ve demokratik mücadelesi”, “bölgedeki neoliberal antlaşmalar ve kapitalist krizi” başlıklarında oturumlar olacak.
Pazar günü ise “bölgede çevresel savaş alanları olarak enerji ve kaynakları” başlığı ile tartışmalar tamamlanacak. Konferansın son kısmında ortak bir deklarasyon için görüş alışverişinde de bulunulacak.
Konferans toplantıları çerçevesinden Avrupa’da ve Akdeniz’de yer alan ülkelerin çeşitli yerlerinden onlarca örgüt, politik parti, sosyal hareket, sendika ve entellektüeller, aktivistler bu başlıklar üzerine tartışmalar gerçekleştirecek, ortak toplumsal muhalefet üzerine nelerin yapılabileceğini de konuşacak.
(DOĞ/ÖK)

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