banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114789
ALTIN
330.244
DOLAR
6.1263
STERLİN
7.9207
EURO
6.6481
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

YKP, TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.  

YKP, TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.  

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:16
YKP, TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti
banner337

Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.  

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sıkıntılı bir süreç yaşanacağını düşündüklerini dile getirerek, seçim konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Kanatlı, “Crans Montana ve Berlin Zirvesi'nin ardından Guterres Belgesi çerçevesinde ortak bir şeyler geliştirebileceğimizi inanıyoruz. Bu çerçevede siyasi partilerden görüş alıp, bir sonraki aşamaya hazırlanmak istiyoruz” dedi. 

banner317
ÇAKICI
 
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da konuşmasına, kendilerinin TKP Yeni Güçler olarak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı, tek egemenliği olan federal bir anlaşmadan yana olduklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferinin yaşandığı bu dönemin, çatışma odaklı bir kampanyaya dönüştüğünü kaydeden Çakıcı, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Mustafa Akıncı'ya yönelik bir karalama kampanyası olduğunu görüyoruz. Biz, Sayın Akıncı'nın adaylığını açıklaması sonrasında TKP Yeni Güçler Parti Meclisi kendisini destekleyeceğimiz yönünde karar alarak, kamuoyuyla paylaştık. Barış ve çözüm yanlısı siyasi duruşu ve sosyal demokrasiye olan inancı nedeniyle Sayın Akıncı'yı destekliyoruz. Türkiye'deki çeşitli partilerden yöneticilerin de Sayın Akıncı'yı seçim kaybettirmek için hedef almasını doğru bulmuyoruz. Bu süreçte yalnız olmadığını defalarca tekrar ettik. Biz nasıl, Türkiye halkının kararlarına saygı duyuyorsak, herkesin de Kıbrıs Türk toplumunun kararlarına da saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Bu iradeyi gerçek anlamda koruyan, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü koruyarak devamı için mücadele eden Sayın Akıncı'nın seçimi kazanacağını umut ediyoruz. Aksi durumda bizi istemediğimiz sonuçlara götürebileceğimizi görüyoruz.  Diğer federal çözüm yanlısı partilerle de dayanışma ve işbirliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatindeyiz”

Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümeti içerisinde sol partilerin olmasına rağmen hiç bir icraatın yapılamadığını belirterek eleştirilerde bulundu. 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited'in Faaliyet İzni İptal Edildi
Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited'in Faaliyet İzni İptal Edildi
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim