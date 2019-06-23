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YKP son gelişmeleri değerlendirdi

YKP son gelişmeleri değerlendirdi

23 Haziran 2019 Pazar 08:58
YKP son gelişmeleri değerlendirdi

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Maraş mallarının yağmalanacağını düşünenlerin bin yıl önce sona ermiş ganimet devletlerinin savunucuları olduğunu, bu kişilerin de dünya sorunlarının kaynağını oluşturduklarını ifade etti.

Durduran yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. 

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Maraş’la ilgili karar tartışılırken ganimet olarak görülmesini eleştiren Alpay Durduran, neden hâlâ Maraşlıların evlerine dönmesine izin verilmediğinin ise konuşulmadığını belirtti.

Durduran, ada etrafında savaş gemileri dolaştığını ifade ederek “Ne zaman uyanacak ve sorunların üstüne oturmak değil çözmek aklımıza gelecek ve sorunları başkalarına havale etmeyeceğiz?” diye sordu.

Son Güncelleme: 23.06.2019 12:03
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