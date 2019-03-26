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YKP Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı

YKP Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı

26 Mart 2019 Salı 08:38
YKP Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), kayıplar konusunda araştırmalarından dolayı Nobel Barış ödülüne aday gösterilen Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı.
YKP Sekretaryası yaptığı açıklamada, araştırmacı, gazeteci Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne, kayıplarla ilgili çabalarından dolayı aday gösterilmiş olmasını selamladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Uzun yıllardan beri Kıbrıs’ta kayıpların bulunması çabalarına, kayıpların ve yakınlarının öykülerini kaleme alıp resmi tarih tarafından bastırılmaya çalışılan ötekinin tarihinin yeniden hayat bulmasına, toplumların geçmişleri ile yüzleşmesine katkı koyan Sevgül Uludağ’ın çabaları Nobel Barış ödülü adaylığı ile daha da değerlendi.”

 

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:51
Anahtar Kelimeler:
Ykp Sevgül Uludağ Destek
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