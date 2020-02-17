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YKP, KTOEÖS’ü ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

YKP, KTOEÖS’ü ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:28
YKP, KTOEÖS’ü ziyaret etti
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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ziyarette yaptığı konuşmada YKP Parti Meclisi’nin 10 Şubat’ta yaptığı toplantıda seçimlerde alınacak tavır konusunda aldığı kararı paylaştı.

Hafta sonu Kapalı Maraş’ta gerçekleşen toplantıya da işaret eden Kanatlı, “Böylesi koşullarda ortak hareketin acilen başlaması lazım” dedi.

Seçimlerin ardından gelecek süreçte de ortak hareketin önemli olduğun söyleyen Kanatlı, Guterres Belgesi’ne bağlı kalmak gerektiğini anlattı.

“Adamız tek ve bölünmez bir bütündür” diyen Kanatlı, adanın en kısa sürede birleştirilmesi için çalışmak ve bölünmeye neden olacak adayları desteklememek gerektiğini dile getirdi.

“Kıbrıs Türk halkının varlığı tehdit altındadır” ifadelerini kullanan Kanatlı “birlikte nerelerde ne kadar direnebileceklerini” görüşmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

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SELENGİN

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin de YKP’nin görüşlerinin kendileriyle yüzde yüze yakın şekilde örtüştüğünü kaydetti.

Adanın yeniden birleştirilmesi için mücadele etmekte kararlı olduklarını söyleyen Selengin, ucu açık müzakereler sonuçsuz kalmaya devam ederken Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her geçen gün gerilemeye devam ettiğini, toplumun her geçen gün fakirleştiğini ve sosyal adaletin ortadan kalktığını anlattı.

Kıbrıs Türk kimliğine saldırıldığını kaydeden Selengin, laik kamusal eğitimin de ciddi tehdit altında olduğu görüşünü ifade etti.

Selengin, Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşılması için yapılan mücadeleyi selamladıklarını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 17.02.2020 13:34
Anahtar Kelimeler:
YKP KTOEÖS Ziyaret
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