YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) Sekreterya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inandığını söyledi.



Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Aslında yeni bir durum yoktur. Kıbrıs’ın iki tarafında da garantörlüğe gerek duyulmayacak bir devlet yapısını nasıl sağlayacaksınız bana öneriniz olduğunu gösterin diyen Birleşmiş Milletlere yanıt verilmemiştir ve çıkmazın devam edeceği bellidir” dedi.



Uluslararası toplumun Kıbrıs’ta federatif bir çözüm görmek istediğini, bunun da federatif çözümü tek olası çözüm modeli yaptığını kaydeden Durduran, “Kuzey’i tanınmaz hale getiren nüfus yapısından ve kültürel değerlerinden uzaklaştırmalar çok ve büyük sorunlar yaratmıştır ve durum patlayıcı hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.



Alpay Durduran ayrıca, “YKP çözüm ister ve hukukun egemenliğinde, tek ve bağımsız bir federal devlet olacağının kabul edilmesini çözüm olarak görür” dedi.



