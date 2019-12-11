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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı imar planı konusunda hükümeti eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Gazimağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı taslağı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı imar planı konusunda hükümeti eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Gazimağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı taslağı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:22
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı imar planı konusunda hükümeti eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Kanatlı, imar planı ile hükümetin tarım ve orman arazilerini iskana açmakta kararlı olduğunu öne sürerek, hükümeti “talan hükümeti” olmakla suçladı.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Girne emirnamesinin geçtiği günlerde o dönemin hükümetine yönelik “talan hükümeti oluklarını kanıtladılar” şeklinde bir paylaşım yaptığını iddia eden Kanatlı, “Bugün kim tepki gösteriyor, belediyeler, yani halk, teknik odalar, yani KTMMOB ama Özersay’ın deyişi ile ortağı olduğu talan hükümeti tarım ve orman arazilerini iskana açmakta kararlı” iddiasına bulundu.

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İmar planının son şeklinin yasada zorunlu olan bilgilendirmeler yapılmadan hazırlandığını savunan Kanatlı, “Gene KTMMOB net söylemekte ‘ilk taslak raporundan sonra yeni eklenen alanların I. Sınıf tarım arazileri göz ardı edilerek imara açıldığı ortadadır’, buna rağmen rant ve talan uğruna sürece devam edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Kanatlı açıklamasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) imar planına yönelik ülkenin orman alanlarının küçülmesi, yeşil alanlar, su taşkınları, altyapı eksiklikleri gibi uyarılarına atıfta bulunarak, hükümet eleştirdi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Kanatlı, “Mağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı taslağı çok küçük değişikliklerle yasallaşma yolunda ve altını çiziyoruz vatandaşın tepkisine rağmen bunu yaparak tam bir talan hükümeti olduklarını bir kez daha kanıtladılar, Yeni Kıbrıs Partisi olarak UBP-HP hükümetini de talan ve rant hükümeti olarak anacağız, peşinizi bırakmayacağız, mücadele devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.12.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Murat Kanatlı Imar Planı Eleştiri
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