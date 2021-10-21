YKP Genel Sekreteri Kanatlı “Komünal Forum”a katılıyor

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak ve Cumartesi sona erecek olan forum, Avrupa Sol Partisi ve Transform Dergisi tarafından “Geleceğin şehirleri için” sloganı ile düzenleniyor.
Son Güncelleme: 21.10.2021 10:42
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Viyana’da düzenlenecek Komünal Forum’a katılıyor.
YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak ve Cumartesi sona erecek olan forum, Avrupa Sol Partisi ve Transform Dergisi tarafından “Geleceğin şehirleri için” sloganı ile düzenleniyor.