banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
BİR KİŞİ YARALANDI
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!
2 KİŞİ YARALANDI
banner307

YKP, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizerek, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

YKP, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizerek, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:03
YKP, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizdi

YKP, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bölgede süren savaşların parçası olduğunu belirtti.

“Ayrıca Ortadoğu’nun birçok yerinde süren paylaşamama kavgasının silahlı gerginliğe dönmesini de, doğal gaz başlığı ile ada açıklarında gün ve gün yaşamaktayız” denilen YKP açıklamasında, savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslıların çok çektiği kaydedildi.

banner317
Adanın kuzeyinde var oluş/yok oluş tartışmalarının daha fazla yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs politikası eleştirildi ve bunun “istirdat” yani geri alma politikası olduğu öne sürüldü.

Maraş konusundaki politikaların da eleştirildiği YKP açıklamasında, “Maraş ile irredantist politikaları normalleştirenlere karşı Maraş’ın istirdatına karşı olduğumuzu vurgularız, herkesi uluslararası hukuka saygılı olmaya çağırırız, çünkü irredantist politikaların bedelini hep birlikte öderiz” denildi.

Açıklamada, YKP’nin, adanın tamamen askersizleştirilmesi, bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesinde kararlı olduğu da vurgulandı.

Son Güncelleme: 01.09.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Ykp 1 Eylül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısmet, Eylül’de 8 ülkede daha gösterilecek
Kısmet, Eylül’de 8 ülkede daha gösterilecek
Işık Kitabevi Kitap Fuarı panel ve etkinliklerle devam ediyor
Işık Kitabevi Kitap Fuarı panel ve etkinliklerle devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Sıla 4, 6 Eylül’de Girne’de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Sıla 4, 6 Eylül’de Girne’de
Cumhurbaşkanı Akıncı, Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Balçova’da birincilik ödülü kazandı
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Balçova’da birincilik ödülü kazandı
Gönyeli Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Gönyeli Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü
Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü
İskele’de kumdan heykel yarışması gerçekleşti
İskele’de kumdan heykel yarışması gerçekleşti
Ozanköy Pekmez Festivali bu akşam tamamlanıyor
Ozanköy Pekmez Festivali bu akşam tamamlanıyor
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim