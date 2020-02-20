YKP, Avrupa Sol Parti toplantısına katılacak

YKP’den verilen bilgiye göre, toplantıda İngiltere seçim sonuçları ve Brexit, Avrupalılar Brüksel Forumu çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, bugün Berlin’e gidecek ve 23 Şubat’ta adaya dönecek.

