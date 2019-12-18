banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110600
ALTIN
280.580
DOLAR
5.9067
STERLİN
7.7371
EURO
6.5699
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

YKP, Avrupa Sol Parti 6. Kongresi’nde temsil edildi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 13-15 Aralık tarihlerinde  400’ün üzerinde delegenin katılımıyla  İspanya’da gerçekleştirilen  Avrupa Sol 6. Kongresi’nde temsil edildi.

YKP, Avrupa Sol Parti 6. Kongresi’nde temsil edildi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 13-15 Aralık tarihlerinde  400’ün üzerinde delegenin katılımıyla  İspanya’da gerçekleştirilen  Avrupa Sol 6. Kongresi’nde temsil edildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:00
YKP, Avrupa Sol Parti 6. Kongresi’nde temsil edildi

YKP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede  gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlandı, birçok konuda önemli kongre kararlar alındı. Alınan kararlardan biri de “Kıbrıs halkı ile dayanışma” kararıydı. 

KANATLI
Kongrede konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs’taki gelişmeleri aktardı.
Kanatlı, kritik bir süreçten geçildiğini ama Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yalnızca “Kıbrıslıların” çabalarının yeterli olmadığını söyledi. Kanatlı, AB-Türkiye ilişkilerinin, Suriye’deki, Libya’daki, Doğu Akdeniz’deki ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ve siyasi aktörlerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini etkilediğini belirtti. 

banner317
Kanatlı konuşmasında Geçitkale havaalanın da askeri amaçlarla yeniden kullanıma açıldığını belirterek, “Bir süredir Doğu Akdeniz’de Türkiye dahil değişik ülkelerin savaş gemilerinin silahlı bir şekilde birbirlerine çok yakın seyahat ettiğini kaygı ile takip ediyoruz” dedi.
Kanatlı,  YKP olarak, tüm mümkünlerin kıyısında olunduğunun tespitini yaptıklarını ve eğer görüşme süreci yeniden başlayıp çözüme doğru gidilmezse bunun tüm “Kıbrıslılar” için bir kabusa dönebileceğini savundu.
Kanatlı, “Avrupa hala ayrım duvarı ile bölünmüş bir başkente sahiptir; gelin hep birlikte bu duvarı, tıpkı 30 sene önce Berlin’de olduğu gibi birlikte yıkalım” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 18.12.2019 12:21
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Sol Parti 6. KongresiYKP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Katliamında Hayatını Kaybedenler Pazar Günü Anılacak
Maraş Katliamında Hayatını Kaybedenler Pazar Günü Anılacak
Ktoeös’ten Öğrenci Taşımacılığıyla İlgili “partizanlık” Eleştirisi
Ktoeös’ten Öğrenci Taşımacılığıyla İlgili “partizanlık” Eleştirisi
Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partileri Ledra Palace Otel’de Yeniden Biraraya Geldi
Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partileri Ledra Palace Otel’de Yeniden Biraraya Geldi
TDP, bir bizi ziyaret başlatıyor
TDP, bir bizi ziyaret başlatıyor
GKK ile Polis Genel Müdürlüğü bütçesi oybirliğiyle geçti
GKK ile Polis Genel Müdürlüğü bütçesi oybirliğiyle geçti
Lefkoşa’nın Bir “insan Hakları Şehri” Olması Süreci Katılımcı Bir Yöntemle Belirlenecek
Lefkoşa’nın Bir “insan Hakları Şehri” Olması Süreci Katılımcı Bir Yöntemle Belirlenecek
Uluçay Bakü temaslarına başladı
Uluçay Bakü temaslarına başladı
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
KKNÜB: “Cypfruvex’in Maliye Bakanlığı’na bağlanmasına anlam veremedik”
KKNÜB: “Cypfruvex’in Maliye Bakanlığı’na bağlanmasına anlam veremedik”
“İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü“ yürürlükte
“İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü“ yürürlükte

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim