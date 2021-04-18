banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Ykp, Anayasa Mahkemesi Kararı sonrası süreci değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında yaşanan süreci, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin egemenliğinin göstergesi olarak niteledi. Kanatlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yaşananlara ses çıkarmayarak “eşit egemenlik” talebinin gerçek olmadığını gösterdiği görüşünü belirtti.

18 Nisan 2021 Pazar 09:45
Ykp, Anayasa Mahkemesi Kararı sonrası süreci değerlendirdi
banner337

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında yaşanan süreci, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin egemenliğinin göstergesi olarak niteledi. Kanatlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yaşananlara ses çıkarmayarak “eşit egemenlik” talebinin gerçek olmadığını gösterdiği görüşünü belirtti.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı yazılı açıklamasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayypip Erdoğan’ın yargıya yönelik söylemlerini ve bunu alkışladığını savunduğu Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi.

banner341
Partisinin on yılladır “Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’nin yerel bir alt idaresi olduğunu” söylediğini belirten Murat Kanatlı “Ama bazıları buna öfke ile karşı çıkmaktaydı. YKP bu çevrelere açıkça sorar: Hani, egemen çağdaş devlet nerde?” diye sordu.

“Tayyip Erdoğan’ın yanıltıldığını, aslında Anayasa Mahkemesi kararının başka olduğunu, ona doğruların aktarılması gerektiğini söyleyerek konuyu saptırmaya çalışanları da üzülerek gözlemlemekteyiz” diyen Kanatlı, bunun saflık veya bazı kesimleri kızdırmadan muhalefet etme girişimi olduğunu savundu.

Kanatlı açıklamasında “YKP yeniden hatırlatır ki Kıbrıs sorunun çözülmesi için mücadele Kıbrıs’ta yaşayan herkesin geleceği için tek çıkış yoludur, bunun için daha fazla mücadele edilmesinin altını bir kez daha çizer” ifadelerine de yer verdi.

banner360
Son Güncelleme: 18.04.2021 10:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarından İtibaren Gece Sokağa Çıkma Yasağı 21.00’de Başlayacak; Marketler 20.00’de Kapanacak
Yarından İtibaren Gece Sokağa Çıkma Yasağı 21.00’de Başlayacak; Marketler 20.00’de Kapanacak
Demokrat Parti Tüm İlçelerinde Toplantı Gerçekleştirildi
Demokrat Parti Tüm İlçelerinde Toplantı Gerçekleştirildi
Hava durumu
Hava durumu
Pandemi Lefke'de bir aileyi sokağa mahkum etti
Pandemi Lefke'de bir aileyi sokağa mahkum etti
Coşkun’dan “Sendika” açıklaması
Coşkun’dan “Sendika” açıklaması
Türkiye'de 62 bin 606 yeni vaka
Türkiye'de 62 bin 606 yeni vaka
KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka
KKTC'de 44'ü yerel 53 pozitif vaka
GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor
GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor
Tatar, "Hizmetleri unutulmayacak"
Tatar, "Hizmetleri unutulmayacak"
Mormenekşe'ye ateş düştü
Mormenekşe'ye ateş düştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim