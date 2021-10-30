YKP 32 yaşında…

YKP Sekretaryası’ndan yapılan yazılı açıklamada, YKP’nin 1989 yılında çıktığı yolda 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele verdiği, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“32 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…Biz, 32 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız…Mücadelemiz sürüyor, biz kazanacağız.”