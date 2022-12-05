Yine Universalbank

Yine usulsüz işlem

Yine personel feda edildi

Universalbank müdürü tutuklandı

Geçtiğimiz aylarda Lefkoşa şube yetkilisi Yeliz Kulle Banka Hissedarları ve ilgili dönemlerde Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Şemsi Kazım Erkman ve yönetim kurulu üyesi olan kızlarına ait işlemlerde usulsüzce geriye dönük işlem yaparak bankayı zarara uğratmaktan tutuklanırken banka sahipleri ve dolayısıyla usulsüz işlemlerden maddi kazanç elde edenlerin tutuklanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, önceki gün yine başka bir mdürün tutuklanırken bu işten maddi kazanç elde etmek için talimat verenlere bir şey olmaması yine tepkilere neden oldu.

TELEFON SANTRALİ İLE KULLANILMAYAN POSLARDAN 6 MİLYON GELİR İDDİASI…

UNIVERSALBANK bilgi işlem Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Uzunkaya olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği gerekçesi ile Cumartesi günü tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 2020 Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası’nda Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışan zanlı Oğuzhan Uzunkaya’nın Üniversal Bankası’nın Türkiye’deki bir firmaya kullanmadığı Pos, ATM ve 1 adet telefon santralini 20 ay süreli satışı ile ilgili sözleşme yaptığı, sözleşmenin 20 ay süre ile geçerli olduğu yazmakla birlikte ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığı görüldüğünü buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı.

BANKACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET EDEREK 6 MİLYON TL YASADIŞI İŞLEM İDDİASI

Polis, bu işlem ile Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak 62/2017 Bankacılık yasasının 73.maddesinin 9 fikrasına aykırı hareket ettiğini belirtti.

SUÇA BAĞLANTILI BAŞKA ZANLILAR İDDİASI

Polis, yaptığımız soruşturmada konu muhasebeleştirme işlemini Zanlının yaptığını tespit ettim ve konu ile ilgili aradığımız emareler olduğunu ayrıca bilgisayar kayıtlarının inceleneceğini ve ayrıca suça bağlantı başka zanlıların da olma ihtimali olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde emarelere ve diğer zanlılara etki etme ihtimali olduğundan zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.