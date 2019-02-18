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Yine trafik kazası: İkisi çocuk üç kişi yaralandı
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Yine trafik kazası: İkisi çocuk üç kişi yaralandı

Yine trafik kazası: İkisi çocuk üç kişi yaralandı

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:59
Yine trafik kazası: İkisi çocuk üç kişi yaralandı

Boğazköy’de bugün meydana gelen trafik kazası ikisi çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16:45 sıralarında,Boğazköy-Pınarbaşı Anayolu üzerinde, Zeliha Muhacir, yönetimindeki HF 937 plakalı salon araç ile Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan elektrik panosuna çarpası sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu araç sürücüsü 39 yaşındaki Zeliha Muhacir ile araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Yaren Muhacir ve 10 yaşındaki Muhammed Muhacir yaralandı.

Her üç yaralı da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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