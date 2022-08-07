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Yine trafik kazası: 2 yaralı

07 Ağustos 2022 Pazar 12:45
Yine trafik kazası: 2 yaralı

İskele-Granel ana yolunda kaza.. 2 kişi yaralandı, 406 miligram alkollü sürücü tutuklandı

İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında, dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi; kazada, 2 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü Evgenii Anikin (E-38) tutuklandı.

Kaza, Evgenii Anikin’in UC 138 plakalı aracı ile yüzde 406 miligram alkol tesiri altında Ünimar çemberi istikametine doğru süratli şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi ve karşıdan gelen 44 yaşındaki Aygül Geniş’in GF 340 plakalı aracına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda, Aygül Geniş’in sol ayağında ve aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Çiğdem Küplü’nün sağ kalça kemiğinde kırık meydana geldi. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 07.08.2022 15:31
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