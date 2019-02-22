Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bugün, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, Kirill IVANOV (E-22), yönetimindeki NH 419 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce sola kaydığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden Hasan Yalçın (E-43), yönetimindeki PU 862 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PU 862 plakalı araç sürücüsü Hasan Yalçın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sait Yazıcı (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.