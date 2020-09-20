Yine trafik kazası: 1 yaralı

Öğle saatlerinde, 26 yaşındaki Atilla Köşkcü, yönetimindeki FT 093 plakalı araç ile Karşıyaka’da anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Altuğ Özşehitoğlu yönetimindeki RM 206 plakalı aracı sağ tarafından geçemeye çalıştığı esnada, RM 206 plakalı araç sürücüsünün sağa sinyal verip evine dönüşe geçmek için dönüşe geçmeye çalıştığı sırada çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FT 093 plakalı araç yolun solunda bulunan evin demir korkuluklarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Atilla Köşkcü, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Atilla Köşkçü sol kol dirsek ve kalça kemiği kırığı teşhisi ile tedavisi halen tedavi ediliyor.