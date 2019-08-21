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Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
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Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Cemil Öner yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:00 sıralarında, Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde, Cemil Öner, yönetimindeki EH 153 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra çember içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp tavanı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 26 yaşındaki Cemil Öner Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT

Son Güncelleme: 21.08.2019 20:08
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