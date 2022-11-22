Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kılıktan kılığa girerek insanları kandırıp, paralarını alan ve bu suçlardan dolayı defalarca hapis yatan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı. Zanlı bu kez de belediye çalışanı olduğunu söyleyerek iki kişiyi kandırdı. Zanlının bir şahıstan 300 TL nakit para aldığı, bir başka şahıssı da telefonuna 194 liralık kontör yükleterek dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 18 Kasım 2022 tarihinde Güzelyurt’ta dolandırmak kastı ile bir şahsa kendisini belediye çalışanı olarak tanıttığını söyledi. Polis, zanlının aracının arıza yaptığını, belediye çalışanı olduğunu, yolda kaldığını söyleyerek bir şahıstan 300 lira aldığını açıkladı. Polis, zanlının aynı gün başka bir şahıstan ise aynı yöntemle telefon hattına 194 TL karşılığında kontör yükletmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.