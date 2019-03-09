Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Yine ölümlü iş kazası..
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandı
Kapat

Yine ölümlü iş kazası..

Yine ölümlü iş kazası..

09 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Yine ölümlü iş kazası..

Girne Hızır Sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatta sıva işi yapan Hüseyin Kurt (E-27) , dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı..Olay sonucu yaralanan Hüseyin Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Kolan British Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı..Ağr yaralanan Hüseyin Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti..Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..

Son Güncelleme: 09.03.2019 13:15
Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası Girne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor
Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor
Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı
Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı
Oyuncu Yazar İclal Aydın İskele’de Kadınlarla Buluştu
Oyuncu Yazar İclal Aydın İskele’de Kadınlarla Buluştu
Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı
Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı
İnşaattan demir çalarken suçüstü yakalandı
İnşaattan demir çalarken suçüstü yakalandı
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
İskele Kültür Sanat Günleri
İskele Kültür Sanat Günleri
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 Mart çekilişi gerçekleşti
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim