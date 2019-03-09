Yine ölümlü iş kazası..

Girne Hızır Sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatta sıva işi yapan Hüseyin Kurt (E-27) , dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı..Olay sonucu yaralanan Hüseyin Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Kolan British Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı..Ağr yaralanan Hüseyin Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti..Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..