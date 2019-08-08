Yine kaza...

Polisin 97 mlgr alkollü olduğunu tespit ettiği sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Çayırova - Bafra Anayolu üzerinde, bugün saat 19:00 sıralarında, Ümit Çerçi (E-40), 97 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLE 618 plakalı su tankeri ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu su tankeri sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ümit Çerçi’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor. Ulaşım Pamuklu - Bafra Anayolundan sağlanmakta. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”