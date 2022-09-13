Yine kaza: 3 yaralı

Karpaz- İskele Anayolu Pamuklu yol kavşağında bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16.00 sıralarında Mahide Meral Kaya’nın (K-29), yönetimindeki NL 970 plakalı aracıyla Pamuklu yol kavşağında anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yola çıkarak, Çayırova istikametine doğru seyreden Hatice Çalışmaz (K-55) yönetimindeki SY 143 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NL 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Can Yılmaz’ın (E-34) tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.