Yine iş kazası: 3 metre yüksekten beton zemine düştü

20.05.2019 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Minareliköy’de Çiftlik Sokak üzerinde, Alanyalı Ahşap Yapım Satım Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışan Azat SHAMURADOV (E-43)'un, inşaatın ikinci katında ahşap profilleri duvara yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Azat SHAMURADOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde her iki ayak topuğunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisini müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.