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Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. Fotoğraf Sergisi

“ŞEHİRLERİN ŞEHRİNDEN” 13 OCAK’TA AÇILIYOR

Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. Fotoğraf Sergisi

“ŞEHİRLERİN ŞEHRİNDEN” 13 OCAK’TA AÇILIYOR

10 Ocak 2020 Cuma 11:15
Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. Fotoğraf Sergisi

“ŞEHİRLERİN ŞEHRİNDEN” 13 OCAK’TA AÇILIYOR
Lefkoşa, 10 Aralık 20 : Yıltan Taşçı Akademi'nin 8 kursiyerinin fotoğraflarından oluşan 10. fotoğraf sergisi "Şehirlerin Şehrinden” 13 Ocak Pazartesi saat 19.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılıyor.
Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Arcan Ekdal, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Halil Irkım, Hasan Darçın, Hülya Afacan, Nazife Uçar ve Salih Cengâver Cem’in fotoğraflarından oluşan sergide, konuk fotoğrafçı olarak Yıltan Taşçı’nın da iki fotoğrafı sergilenecek.  

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Akdemiden verilen bilgiye göre, YTA kursiyerlerinin geçen yılın Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasında çektikleri 31 fotoğraftan oluşan sergi, 18 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek. 
(RU/HÖ)     FOTOĞRAFLI   
 

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