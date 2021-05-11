Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı

Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Polis itfaiye yanında bölge halkının traktörlerle müdahale ederek söndürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Polis itfaiye yanında bölge halkının traktörlerle müdahale ederek söndürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.