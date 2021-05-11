Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı

Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, yangın sonucu, yaklaşık 2 dönümlük dere yatağı ve bitki örtüsü, 2 dönüm anız, 2 büyük kare balya ve elektrik trafosuna ait kontrol panosu ile ekipmanları yandı.

Polis itfaiye yanında bölge halkının traktörlerle müdahale ederek söndürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.