banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı

Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:15
Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı
banner337

Yılmazköy’de bugün saat 15.30 sıralarında elektrik trafosu mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

banner341
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, yangın sonucu, yaklaşık 2 dönümlük dere yatağı ve bitki örtüsü, 2 dönüm anız, 2 büyük kare balya ve elektrik trafosuna ait kontrol panosu ile ekipmanları yandı.

Polis itfaiye yanında bölge halkının traktörlerle müdahale ederek söndürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim