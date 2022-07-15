Yılmaz: “Tarihi Kahramanlıklarla Dolu Türk Milletine Kimsenin Boyun Eğdiremez”

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Emel Yılmaz, kimsenin tarihi kahramanlıklarla dolu Türk milletine boyun eğdiremeyeceğini belirtti.

Yılmaz, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisini yıkmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini kaydetti.

“Bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitne odakların türlü oyunlar ve provokasyonlarla boş durmadığını aklımızdan çıkarmamalı, her daim uyanık olmalıyız” diyen Yılmaz, birlik, beraberlik mesajı verdi.

Emel Yılmaz, 15 Temmuz gibi ağır bir imtihanı geride bırakan Türk milletinin feraseti ve güçlü demokrasiyle güzel günlere kavuşacağına inanç belirterek, bu uğurda şehit olanlara rahmet, ailelerine de sabır diledi.