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Yılmaz Işık’tan “tüketicileri koruma dairesi kurulması” çağrısı…

31 Ekim 2021 Pazar 17:15
Yılmaz Işık’tan “tüketicileri koruma dairesi kurulması” çağrısı…

TÜKETİCİLER DERNEĞİ DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ’NÜ YARIN SABAH AKM’DEKİ ETKİNLİKLE KUTLAYACAK
Tüketiciler Derneği, koronavirüse karşı ülkede alınan önlemler kapsamında ertelemiş olduğu Dünya Tüketiciler Günü etkinliğini yarın yapacağını açıkladı.
Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın verdiği bilgiye göre, etkinlik yarın saat 10.00’da AKM’de yapılacak.
Dernek etkinlikte konferans ve ödül töreni düzenleyecek, tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme ve iş adamlarına, üreticilere, esnafa, basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkililerine toplamda 44 ödül sunulacak.
Yılmaz Işık Tüketiciler Günü mesajında, piyasadaki fahiş fiyatların nedeni döviz kurlarına bağlı enflasyon olsa da dünyayı saran pandemiyle birlikte yükselen fiyatlara, ülkede öncelikle tasarrufa ve üretime önem vererek tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

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“TÜKETİCİLERİ KORUMA DAİRESİ KURULMASI ZORUNLULUKTUR”
Yılmaz Işık mesajında şunlara değindi:
“Serbest piyasa sisteminde fiyatlara hükümetlerin müdahale yetkisi sınırlıdır. Buna rağmen hükümetin gaz, akaryakıt, süt ürünleri, ekmek gibi temel tüketim maddeleri ile lüks tüketimde uygulayacağı vergilendirme ve destekleme politikasıyla dar gelirli tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak tanıması gerekir; bu, devletin sosyal adalet ilkesi gereği görevidir.  
Siyasi erkin beş yılda beş kez değişimi denetimsizliğin gerçek müsebbibidir… Tüm sorunların anası olan bu siyasi düzende reforma gidilmesini Derneğimiz zorunlu görmektedir.
Tüketici haklarıyla ilgili çalışmaların kapsamlı yapılabilmesi ve Tüketicilerin korunabilmesi için Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulmasını Derneğimiz zorunlu görmekte olup Meclis ve Hükümete gerekli çalışmaların yapılması için çağrı yapmaktadır.”
 

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Son Güncelleme: 31.10.2021 18:53
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