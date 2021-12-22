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Yılmaz Işık’tan hükümete tüketicileri koruyacak önlem önerileri…

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:15
Yılmaz Işık’tan hükümete tüketicileri koruyacak önlem önerileri…

“DÖVİZE ENDEKSLİ  SÖZLEŞMELERİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ KUR ESAS ALINSIN”

KKTC Tüketiciler Derneği  Başkanı Hasan Y. Işık, döviz kredisiyle borç alan ve sözleşme yapan tüketicilerin döviz kurlarının olağanüstü yükselmesine bağlı okul harçlarını ve kiralarını ödeyemeyecek durumda olduğunu kaydetti.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Türk lirasındaki sürekli değer kaybını dikkate alarak tüketicilerin daha fazla zor durumda kalmadan ve mahkeme kapılarına düşmeden, örgütlenmeleri ve mücadele etmelerinden başka bir çıkış görülmediğini kaydetti.

Döviz bazında kredi ve sözleşme bağlantısına giren tüketicilere, mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla başlatılacak örgütsel çalışmalarda dernekle temas kurmaları çağrısında bulunan Işık, hükümetin “dövizzede” ve “dövizle konut alanların” sorunları karşısında daima çaresiz kaldığını belirterek, bu nedenle mevcut kriz karşısında örgütlenmenin tek çıkış yolu olduğuna işaret etti.

Işık açıklamasında hükümeet şu önerielrde bulun:

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“Tüm tüketici sözleşmeleri ve tüketici kredileri TL bazında yapılması zorunluluğu getirilmelidir,

Kredi sözleşmeleri, okul harçları, kira gibi dövize indeksli olarak yapılan sözleşmelerin yapıldığı tarihteki kur esas alınarak ödemeler yeniden yapılandırılmalıdır,

Bu uygulama sonucu sektörlerin, bankalar dahil maddi mağduriyetlerini asgariye indirecek önlemleri almalı, bu amaçla mevduat faizlerinden alınan %18 stopaj vergisi ve %3 BSİV banka sigorta işlem vergisi olarak hükümetin gelir kaynaklarını kullanmalıdır,

Devlet tasarrufları siyasilerin ve kamu görevlilerinin maaşlarının asgari ücretin 3 katını geçmeyecek oranda sınırlandırılması başta olmak üzere kaynak yaratacak önlemler alınmalıdır,  

TL’deki değer kaybı oranında hayat pahalılığı artışı vermelidir,

Elektrik tarifelerinde dünya petrol piyasasına paralel ülkemizdeki akaryakıt ve elektrik fiyatlarında indirim yapılmalıdır.”

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Son Güncelleme: 22.12.2021 18:57
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