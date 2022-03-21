Yılmaz Işık: “İthalat da serbest bırakılmalı”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, derneğin hükümetin fahiş fiyatlar ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini kaydederek, seracılar ve toptancılar ile yapacak çalışmalarda astronomik fiyatların aşağıya çekilmesi için Türkiye’den sebze ithalatına izin verilmesini talep etti.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, derneğin hükümetin fahiş fiyatlar ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini kaydederek, seracılar ve toptancılar ile yapacak çalışmalarda astronomik fiyatların aşağıya çekilmesi için Türkiye’den sebze ithalatına izin verilmesini talep etti.