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Yılın ilk çeyreğinde Kamu Maliyesi 104,7 milyon TL fazla verdi

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:00
Yılın ilk çeyreğinde Kamu Maliyesi 104,7 milyon TL fazla verdi

Merkez Bankası, 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten yayımladı

Yıllık enflasyon oranları Ocak’ta yüzde 53,36, Şubat’ta yüzde 64,30 ve Mart’ta yüzde 83,19

Merkez Bankası, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörüyle ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten yayımladı. Buna göre, 2022 yılı birinci çeyreğinde kamu maliyesi 104,7 milyon TL fazla verdi.

Merkez Bankası’nın 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin bültenine göre,, 2022 yılı birinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı Mart ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,88 artarak 88.306 milyon TL’ye yükseldi.

Bültende, “İlgili dönemde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay yüzde 51,14 ile brüt kredilere, ikinci en büyük pay ise yüzde 30,62 ile nakit ve nakit benzeri kalemlere aittir. 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla sektörün pasif toplamı içerisinde en büyük paya sahip mevduat toplamı ise 73.368,1 milyon TL olmuştur. Mevduatın toplam pasifler içerisindeki payı ise yüzde 83,08’dir. Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,91 puan azalarak yüzde 61,56 seviyesine düşmüştür. 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 1.585,2 milyon TL olan sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA), 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 6,11 artarak 1.682,1 milyon TL’ye yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,84 puan artarak yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşirken, banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 16,1, özel sermayeli bankalarda yüzde 12,64 ve şube bankalarında yüzde 24,48 olarak gerçekleşti.

- KKTC Bütçe Gelişmeleri

Bültene göre, 2022 mali yılının birinci çeyreğinde bütçe gelirleri 2.761 milyon TL ve bütçe giderleri 2.656,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 2022 yılı birinci çeyreğinde kamu maliyesi 104,7 milyon TL fazla verdi. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 104,3 artış yaşayarak 1.994,8 milyon TL olurken, bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 2022 yılı birinci çeyreğinde 723 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

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2022 yılı birinci çeyreğinde bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari transferler ve personel giderleri olup, sırasıyla 1.288,9 milyon TL ve 1.082,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

İlgili kalemlerin toplam bütçe giderleri içindeki payı ise cari transferler için yüzde 48,52 ve personel giderleri için ise yüzde 40,74 oldu.

- KKTC Enflasyon Gelişmeleri

2022 yılı birinci çeyreğinde KKTC’de bir önceki aya göre enflasyon oranları Ocak, Şubat ve Mart aylarında sırasıyla yüzde 5,48, yüzde 7,11 ve yüzde 13,05 olarak gerçekleşti.

Bültende, “2022 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranları Ocak ayında yüzde 53,36, Şubat ayında yüzde 64,30 ve Mart ayında ise yüzde 83,19 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Mart ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 136,91 ile ulaştırma, yüzde 91,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 86,76 ile eğlence ve kültür kalemleri olmuştur. 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla en düşük fiyat artışı ise yüzde 35,13 ile eğitim kaleminde olmuştur” denildi.

- KKTC Dış Ticaret Gelişmeleri

KKTC Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde ihracat ve ithalat rakamları sırasıyla 21,2 milyon ve 900,7 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam ihracat 127,9 milyon ABD doları ve toplam ithalat ise 2.259,9 milyon ABD doları oldu. 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 14,6 ve toplam ithalatta yüzde 137,8 oranında artış gerçekleşti. 2021 yılında ithalat içerisinde en büyük paya sahip ilk üç kalem yüzde 42,5 pay ile yakıt kalemi, yüzde 5,82 ile taşıt araçları ve yüzde 2,25 ile inşaat demiri kalemi oldu.

- Politika Faiz Oranları

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 2022 yılı birinci çeyreğinde gerçekleştirdiği toplantılarında bir haftalık repo faiz oranı olan politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmaya devam etti.  Gelişmiş ülke merkez bankaları ise enflasyonla mücadele çerçevesinde 2022 yılı birinci çeyreği içinde politika faiz oranlarında artışa başladı.

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Son Güncelleme: 27.06.2022 14:35
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