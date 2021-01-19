Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Yılın ilk asgari ücret toplantısı asgari ücret belirlenemeden tamamlandı

19 Ocak 2021 Salı 16:45
Yılın ilk asgari ücret toplantısı asgari ücret belirlenemeden tamamlandı
banner337
banner351

BİR SONRAKİ TOPLANTI 27 OCAK’TA YAPILACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk toplantısını, asgari ücreti belirleyemeden tamamladı. Bir sonraki toplantının 27 Ocak’ta nihai hedefe varma hedefiyle yapılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Koral Çağman’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, Bakanlık Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Çelebi Ilık’ın başkanlığında devam etti.

banner341
Toplantının başında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, “Amacımız; topluma hizmet etmek” diyerek, en kısa sürede ortak bir hedefte buluşarak, asgari ücreti belirlemek arzusunda olduklarını belirtti.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda taraflar karşılıklı önerilerini ve görüşlerini sundu.

Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık, işçi ve işveren tarafı ile 25 Ocak Pazartesi saat 17.00’de gayriresmi bir toplantıda bir araya gelme kararı aldıklarını ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 17:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanma programı açıklandı
80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanma programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı
13 yıla yakın bir süre KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı
13 yıla yakın bir süre KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu
DAÜ ile AÖA arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ ile AÖA arasında iş birliği protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Tatar anneannesinin arkadaşı Tarhan’ı ağırladı
Cumhurbaşkanı Tatar anneannesinin arkadaşı Tarhan’ı ağırladı
Tatar: “Salgına karşı başarıya ulaşacağımızdan kuşkum yoktur”
Tatar: “Salgına karşı başarıya ulaşacağımızdan kuşkum yoktur”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim