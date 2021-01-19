Yılın ilk asgari ücret toplantısı asgari ücret belirlenemeden tamamlandı

BİR SONRAKİ TOPLANTI 27 OCAK’TA YAPILACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk toplantısını, asgari ücreti belirleyemeden tamamladı. Bir sonraki toplantının 27 Ocak’ta nihai hedefe varma hedefiyle yapılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Koral Çağman’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, Bakanlık Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Çelebi Ilık’ın başkanlığında devam etti.

Toplantının başında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, “Amacımız; topluma hizmet etmek” diyerek, en kısa sürede ortak bir hedefte buluşarak, asgari ücreti belirlemek arzusunda olduklarını belirtti.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda taraflar karşılıklı önerilerini ve görüşlerini sundu.

Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık, işçi ve işveren tarafı ile 25 Ocak Pazartesi saat 17.00’de gayriresmi bir toplantıda bir araya gelme kararı aldıklarını ifade etti.