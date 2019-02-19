Yılın ikinci Süper Ay'ı bu gece parıldayacak

Ay, bu gece Dünya'ya en parlak yüzünü gösterecek. Dünya'ya en yakın noktada olması, uydumuzu en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterecek.

Türkiye'de, 19 Ocak günü yerel saatle 18:15'ten itibaren görülmeye başlanacak olan Süper Dolunay, 20 Ocak sabah 08:30'a kadar gözlemlenebilecek.

Yılın ilk Süper Ay'ı 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması'nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek Süper Kanlı Ay'a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gözyüzünde muazzam görüntü oluşturmuştu.

Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı 21 Mart'ta seyredilebilecek.