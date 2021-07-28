Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için toplantı yapıldı

KKTC’de son asgari ücret, brüt 4 bin 400 Türk Lirası ve net 3 bin 828 Türk Lirası olarak 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girişti.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, yaşanan zor süreçte hem emekçiler hem de işverenlerin bir takım negatif etkilere maruz kaldığını vurgulayarak, emekçiyi mağdur etmeden ve işvereni batırmadan bir asgari ücret belirlemek için çalışacaklarını kaydetti.

ÇAĞMAN: “AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA YENİ ASGARİ ÜCRETİN UYGULANIR HALE GELEBİLMESİ ADINA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İÇİN TOPLANDIK”

Bugünkü toplantıda tarafların görüşlerini alarak, bu görüşleri Devlet kanadı olarak ilgili bakanlıklarla değerlendireceklerini anlatan Çağman, en kısa sürede ikinci görüşmeyi yaparak asgari ücreti sonuca bağlamayı arzuladığını belirtti.

Çağman, “Ağustos ayı itibarıyla yeni asgari ücretin uygulanır hale gelebilmesi adına elimizden geleni yapmak için toplandık” dedi.

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Çağman, “Hem pandemi var, hem ekonomik güçlükler var. Ekonominin bu etkenlerden dolayı geriye gitmesinden hem emekçiler hem işverenler bir takım negatif etkilere maruz kalıyor. Dolayısıyla bunu dengeli bir şekilde emekçiyi mağdur etmeden ama işvereni de batırmadan, uygun, belirlenen hayat pahalılığı verilerini mümkün olduğunca yansıtabilen, açlık sınırının altına asla düşmeyecek bir asgari ücret belirlemek için bugünkü çalışmamıza başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

SERDAROĞLU: “FAHİŞ ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ”

Bakan Çağman’ın ardından işçi kanadını temsilen söz alan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, işçinin açlıktan, işverenin ise batma endişesinden ne yapacağını şaşırmış halde olduğunu vurguladı.

“Hükümet edenleri” partilerin gailesini çekmekle suçlayan Serdaroğlu, “Bizler memleket gailesi çekiyoruz. Memleket iyiye gitmiyor. Pandeminin bu denli arttığı, ekonominin bu denli dar boğaz içerisine girdiği, işçinin ve işverenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde hükümet edenlerin bunlar yokmuş gibi kendi iç kavgalarını izlemekten artık usandık, bıktık” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatırız” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Serdaroğlu, Arıklı’nın bu açıklamayı yaptığı günden bugüne kadar fahiş artışlar görüldüğünü söyledi.

“6 BİN TL ÖNGÖRDÜLERSE BİZİM OYUMUZ ŞİMDİDEN EVETTİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı, asgari ücretin 6 bin TL olması gerektiğini yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Serdaroğlu, “DP Genel Başkan Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı’nın DP’ye bağlı olduğunun farkında mı? İşçi tarafı olarak biz henüz bir rakam belirlemedik ama Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nı tutan DP, 6 bin TL öngördülerse bizim oyumuz şimdiden evettir” şeklinde konuştu.

Bu açıklamaları “halkın bilgisi ve duyguları ile dalga geçme” olarak değerlendiren Serdaroğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu, Tunalı’nın “ciddiyetsiz” diye nitelediği açıklamaları ile ilgili göreve davet etti.

Kamuya “Göç Yasası”ndan ilk giriş ücretinin brüt 6 bin 76 TL olduğunu söyleyen Serdaroğlu, kamuya ilk giriş ücretinin asgari ücret olarak belirlenmesi ve hayat pahalılığının da otomatik olarak asgari ücretin artması için endekslenmesi talebinde bulundu.

ARHUN: “KEŞKE HERŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK OLSA DA ASGARİ ÜCRETİ İKİ KATINA, ÜÇ KATINA, BEŞ KATINA ÇIKARSAK”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Devleti özel sektör çalışanlarına katkı yapmadığı gerekçesiyle eleştirerek, asgari ücretin düşük olduğu ifade edilirken işverenlerin içinde bulunduğu durumun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu koşulların ortada olduğunu ve bugünkü toplantıda bazı istatistikleri inceleyeceklerini aktaran Arhun, “Keşke asgari ücret 10 bin olsa. İnanın ki çalışanımızın ücretini artırma talebini bizden fazla kimse taşımaz. En fazla biz istiyoruz ücretlerin artmasını. Çünkü ücretlerin artması ile piyasaya girecek olan miktar artacak ve bu da dönüp işletmelerimizi olumlu etkileyecektir. Biz bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Keşke herşey güllük gülistanlık olsa da asgari ücreti iki katına, üç katına, beş katına çıkarsak” diyen Arhun, Devletin işletmelere destek olmasını talep etti.

YELTEKİN: “KİMSE GARİBAN İŞÇİNİN NASIL GEÇİNDİĞİNİ SÖYLEMİYOR”

Toplantıda söz alan Hür-İş Genel Sekreteti Ali Yeltekin, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’a yanıt vererek, Devletin işverenlere, işçinin %11’lik işveren destek primini bir yıl boyunca verdiğini savundu.

Yeltekin, “Şu anda işveren temsilcisinin yine devletten teşviklerin, destek primlerinin uzaması, ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin uzaması ile ilgili bazı taleplerinin olacağını düşünüyorum. Ama kimse gariban işçinin nasıl geçindiğini söylemiyor” dedi.

ÇAĞMAN: “GENEL SEKRETER YARDIMCIMIZ GÖNLÜNDE YATANI BİLDİRMİŞ OLABİLİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP Genel Yardımcısı Tözün Tunalı’nın asgari ücretle ilgili ortaya koyduğu 6 bin TL’lik rakamın Çalışma Bakanlığı görüşü doğrultusunda DP’de konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine “Genel Sekreter Yardımcımız gönlünde yatanı bildirmiş olabilir. Ama bu konu tartışılmış değil. Herhangi bir rakam konuşulmadı” yanıtını verdi.