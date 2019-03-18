

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 26 ve 27 Mart tarihlerinde sahnelenmesi planlanan “Yıldız Olmak Kolay mı?” oyunu ertelendi.

Belediye, “Yıldız Olmak Kolay mı?”nın oyunculardan Gamze Doğruyol’un babasının vefatı nedeniyle ertelendiğini açıkladı, aileye başsağlığı diledi.

İleriki bir tarihe ertelenen oyunun alınan biletleri kullanabilecek veya ücretler Çatalköy Belediye Sekreterliği’nden geri alınabilecek.

Çatalköy Belediye Tiyatrosu’nun “Çökme Tehlikesi Var!” oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde saat 20.00’de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde izleyicilerle ücretsiz buluşturulacak.

(RÇ/ÖK)