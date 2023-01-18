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Yıldırım ve Yedikonuk’ta yangın

Yıldırım'da, Osman Ahmet Uzun’a ait evin garajında park halindeki salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 11:06
Yıldırım ve Yedikonuk’ta yangın

Yıldırım'da, Osman Ahmet Uzun’a ait evin garajında park halindeki salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan dün sabah, Yedikonuk’ta Cemile Bulut’a ait ambar içerisinde odun sobasından çıkarılan ve soğumaya bırakılan kömürlerin yeniden alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, ambar içerisinde bulunan tahta kalas, 2 rulo ve 40 kare balya ile 8 bidon içerisindeki toplam 150 litre zeytin yağı yanarak zarar gördü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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