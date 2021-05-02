Yıldırım Köyünde Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesine bağlı Yıldırım köyünde uzun yıllardır eksik olan Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi .Yeniboğaziçi belediyesinin katkıları ile köy meydanına yapılan Atatürk büstü köylüler tarafından takdirle karşılandı.Büstün önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.