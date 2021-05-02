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Yıldırım Köyünde Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi

02 Mayıs 2021 Pazar 20:13
Yıldırım Köyünde Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi
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Ergün YAHAT 
Yeniboğaziçi Belediyesine bağlı Yıldırım köyünde uzun yıllardır eksik olan Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi .Yeniboğaziçi belediyesinin katkıları ile köy meydanına yapılan  Atatürk büstü köylüler tarafından takdirle karşılandı.Büstün önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

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