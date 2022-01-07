banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sürecinde bazı ihaleler devam ederken, bazıları reddedildi
YSK bazı ihaleleri reddetti
Seçime kovid darbesi!
Seçime kovid darbesi!
Pozitif kişilerle temas eden tam aşılı kişiler izole olmayacak!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Güldürme bizi Ali bey!
Güldürme bizi Ali bey!
banner404

Yılbaşı ikramiyesi, talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021 tarihli “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

07 Ocak 2022 Cuma 15:30
Yılbaşı ikramiyesi, talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021 tarihli “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen, Gazimağusa kazasına bağlı bir köyde yaşayan vatandaş tarafından bugün alındığı bildirildi.

“041388” numaralı büyük ikramiye bileti, Lefkoşa bayilerinden Altan Paşa tarafından satılan bilete isabet etmişti.

banner341
Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, ikramiyeyi talihliye teslim ederken yaptığı konuşmada, kazananı tebrik ederek, sağlıklı günlerde kullanması temenni etti.

15 VE 30 OCAK ÇEKİLİŞLERİ ÇIKANA KADAR

Bir sonraki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak tarihlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, 500 bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu yinelendi.

banner360
Son Güncelleme: 07.01.2022 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: “Bildiğimiz işleri daha iyi yapacağız“
Savaşan: “Bildiğimiz işleri daha iyi yapacağız“
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”
Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”
Tır içinde kaçak geldiler!
Tır içinde kaçak geldiler!
Yedek Subay ve Çavuş celbi ant içti
Yedek Subay ve Çavuş celbi ant içti
Sağlık Bakanlığı'nda toplantı yapıldı
Sağlık Bakanlığı'nda toplantı yapıldı
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Karantina sürelerine yeni düzenleme
Karantina sürelerine yeni düzenleme
Okullarda antijen tarama testleri sürüyor
Okullarda antijen tarama testleri sürüyor
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim