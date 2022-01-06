Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başlandı

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiyelerden olan 250 Bin TL, Lefkoşa sakinlerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş tarafından teslim alındı.

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin 25 TL olarak satışta olduğu da vurgulandı.

