Yılanlar su için yerleşim alanlarına iniyor

YILANLAR SU İÇİN YERLEŞİM ALANLARINA İNİYOR

Ergün YAHAT

Havaların ısınması ile birlikte doğadaki yılanlarda su ihtiyaçlarını gidermek için yerleşim yerlerine doğru inerken Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil vatandaşları çevreye daha saygılı olmasınını istedi.

Söylemeden, tembihlemeden dilimizde tüğ bitti. Atmayın bu tenekeleri sağa sola. Hem çevreyi kirletiyorsunuz, hem de doğanın ekolojik dengesini bozuyorsunuz.

Ayrıca kışın yağan aşırı yağmurlar nedeni ile dağlarda yüksek kesimlerde daha çok görülen ve dereler aracılığı ile gelen, aşağı kesimlere yerleşim yerlerine kadar inen gufi yılanlar aşırı sıcaklarla bunalarak su arayışına çıkmaları da gözümüzden kaçmadı.

Bunlara aman biraz daha dikkat!!! (üzerine basmayınız) diyerek uyarımızı da yapmadan geçemeyeceğim.