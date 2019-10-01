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“Yetkini aşma!”

Tatar: Sayın Akıncı’nın yakınlaşmalarının fayda sağlamadığı ortaya çıktı. Tüm bunlar ele alındığında Kıbrıs’ta başka bir hava olduğu ortaya çıkıyor. Kimse yetkisini aşmamalı.

“Yetkini aşma!”

Tatar: Sayın Akıncı’nın yakınlaşmalarının fayda sağlamadığı ortaya çıktı. Tüm bunlar ele alındığında Kıbrıs’ta başka bir hava olduğu ortaya çıkıyor. Kimse yetkisini aşmamalı.

01 Ekim 2019 Salı 08:58
“Yetkini aşma!”

“Çok rahatsızlığımız var, Rum tarafından bizi rahatlatacak bir adım bile yok. Kesinlikle alternatiflerin gündeme gelmesi lazım. Kıbrıs’ta Kosova’daki gibi benzer şartlar var, ancak biz onlar gibi tek vücudu sağlayamadık. Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatinin netleşmesi ve ona göre yol almak gerekir…”

“Güney’de de Kuzey’de de bir devlet var, dolayısıyla bunun üzerine siyaset geliştirmeliyiz, olmayan bir şey üzerine hayali şeyler geliştirmeyelim. Onlar da biliyor bu işin sonunun gelmeyeceğini. Son şans Crans Montana’da tüketildiği için farklı şeylerin konuşulması gerekir…”

BRT’de yayınlanan programa konuk olan Başbakan Ersin Tatar, Federal çözümü UBP, HP, YDP ve DP'nin savunmadığını ve Akıncı’nın yakınlaşmalarının fayda sağlamadığının ortaya çıktığını savundu.

Kimse yetkisini aşmasın diyen Tatar şöyle konuştu:

“Çok rahatsızlığımız var, Rum tarafından bizi rahatlatacak bir adım bile yok. Kesinlikle alternatiflerin gündeme gelmesi lazım. Kıbrıs’ta Kosova’daki gibi benzer şartlar var, ancak biz onlar gibi tek vücudu sağlayamadık. Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatinin netleşmesi ve ona göre yol almak gerekir. AB çatısı altında iki devlet alternatifini zorlayabiliriz. Güney’de de Kuzey’de de bir devlet var, dolayısıyla bunun üzerine siyaset geliştirmeliyiz, olmayan bir şey üzerine hayali şeyler geliştirmeyelim. Onlar da biliyor bu işin sonunun gelmeyeceğini. Son şans Crans Montana’da tüketildiği için farklı şeylerin konuşulması gerekir. Halk, gerçekten umudunu yitirmiştir. AB çatısı altında iki devlet alternatifinin mümkün olmadığını söyleyenlere, kadife ayrılık da konfederal çözüm de konuşulabilir. Bunlara yoğunlaşmak lazım. Bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor, geliştirilebilir. Garantörlük meselesi ile karşı taraflardan bazı söylemler var, bunlar da rahatsız edici. Garantörlük meselesi kırmızıçizgimizdir, asla bundan vazgeçmeyiz. Kıbrıs Türk halkının geleceğini sürdürmesi için Türkiye çok önemlidir. Bize göre Meclis’in pozisyonu var. Federal çözümü UBP, HP, YDP, DP savunmuyor. Sayın Akıncı’nın yakınlaşmalarının fayda sağlamadığı ortaya çıktı. Tüm bunlar ele alındığında Kıbrıs’ta başka bir hava olduğu ortaya çıkıyor. Kimse yetkisini aşmamalı.”

Anahtar Kelimeler:
ErsinTatarKktcAkıncı
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