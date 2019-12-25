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Yetkili Matbaa Sözleşmeleri 1 Ocak’tan İtibaren Tanzim Edilmeye Başlanacak

Lefkoşa 25 Aralık 19 : Gelir ve Vergi Dairesi, 47/1992 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın 15 numaralı tebliğine istinaden, Gelir ve Vergi Dairesi ile yetki almak isteyen matbaalar arasında imzalanması gereken “Yetkili Matbaa Sözleşmesi”nin, 1 Ocak 2020’den itibaren tanzim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Yetkili Matbaa Sözleşmeleri 1 Ocak’tan İtibaren Tanzim Edilmeye Başlanacak

Lefkoşa 25 Aralık 19 : Gelir ve Vergi Dairesi, 47/1992 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın 15 numaralı tebliğine istinaden, Gelir ve Vergi Dairesi ile yetki almak isteyen matbaalar arasında imzalanması gereken “Yetkili Matbaa Sözleşmesi”nin, 1 Ocak 2020’den itibaren tanzim edilmeye başlanacağını açıkladı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Yetkili Matbaa Sözleşmeleri 1 Ocak’tan İtibaren Tanzim Edilmeye Başlanacak

Lefkoşa 25 Aralık 19 : Gelir ve Vergi Dairesi, 47/1992 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın 15 numaralı tebliğine istinaden, Gelir ve Vergi Dairesi ile yetki almak isteyen matbaalar arasında imzalanması gereken “Yetkili Matbaa Sözleşmesi”nin, 1 Ocak 2020’den itibaren tanzim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yetki vermek isteyen matbaaların aşağıda belirtilen belgeler ve işletme mühürü ile 31 Ocak 2020 tarihine kadar Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor.

Gerekli belgeler ve şartlar şöyle açıklandı:

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“1.Yürürlükteki aylık asgari ücret tutarı kadar vade hitamı 31 Arlık 2020 olacak şekilde “banka teminat mektubu”

2.  Polis Genel Müdürlüğü’nden karakter belgesi

3.Damga pulu (Sözleşme sureti için)

4.Başvuru yapacakların vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.”

(AK/GÜL)

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