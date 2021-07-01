Yeterlik sınav tarihleri 1 hafta ileriye alındı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan “Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının” 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününe, “Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının” ise 1 Ağustos 2021 Pazar gününe ertelendiğni duyurdu.
Açıklamada ayrıca, son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021 olan Yeterlik Sınavları için Online Randevu Sisteminin 25 Haziran 2021 tarihinde kapatılacağı bildirildiği, ancak adaylardan gelen gerekçeli mazeretler üzerine değerlendirme yapan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, mazereti olan kişiler yanında, Online Randevu Sisteminin kapanmasından ötürü başvuru yapmak için randevu alamayan kişilere de başvuru hakkı tanınması açısından, Online Randevu Sisteminin 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23:59’a kadar açık tutulmasına karar verdiği de vurgulandı