Yeşilyurt'ta trafik kazası...

Dün akşam saat 22:45 raddelerinde, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan MERTHOCA (E-20) yönetimindeki JT 484 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Caner KEŞEFLİ (E-38) yönetimindeki FU 574 plakalı çift kabin aracın ön kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan JT 484 plakalı araç sürücüsü Hasan MERTHOCA ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Doğancı’da sakin Mustafa YAMAN (E-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan görmüş oldukları ilkyardım tedavisini müteakip Mustafa YAMAN ve Hasan MERTHOCA yoğun bakım servisinde müşahede altına alındılar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.