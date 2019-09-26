Yeşilyurt'ta trafik kazası...

Dün akşam saat 22:45 raddelerinde, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan MERTHOCA (E-20) yönetimindeki JT 484 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Caner KEŞEFLİ (E-38) yönetimindeki FU 574 plakalı çift kabin aracın ön kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.