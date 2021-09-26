Yeşilyurt'ta kaza!

Lefke- Güzelyurt ana yolunun Yeşilyurt yakınlarında gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki yaya Abdullah Keskin hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ölümle sonuçlanan trafik kazası bugün saat 00.05’te oldu.Lefke’de sakin Hasan Yılmaz (E- 33), NH 233 plakalı salon aracıyla Güzelyurt istikametine seyrederken dikkatsizliği sonucu Yeşilyurt yakınlarında yolun kuzeyinden güneyine yürüyen yine Lefke’de ikamet eden Abdullah Keskin’e (E-22) çarptı.
Kaza sonucu yaya Abdullah Keskin kaza yerinde yaşamını yitirirkena araç sürücüsü Hasan Yılmaz tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.